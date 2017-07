Waalse premier Magnette stapt op

Magnette heeft zijn besluit maandagochtend zelf bekendgemaakt.

Er werd al in de Belgische media gespeculeerd over het aftreden van Magnette. In juni distantieerde cdH zich van PS na een reeks schandalen over betalingen voor bijbaantjes die PS-politici opstreken zonder er veel voor te hoeven doen.

De christen-democraten zijn vorige week al begonnen met het vormen van een nieuwe regering. Aan de onderhandelingstafel zit de rechtse partij Mouvement Réformateur (MR).

Charleroi

Magnette neemt vanaf midden augustus het burgemeesterschap van de stad Charleroi weer op zich. Sinds 2012 is hij er officieel burgemeester maar die wordt vanwege zijn premierschap waargenomen door een partijgenote.

Magnette werd in oktober even wereldberoemd toen hij weigerde in te stemmen met het CETA-vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. De tekeningsceremonie met Canadees premier Justin Trudeau moest daardoor worden uitgesteld tot Wallonië garanties voor bepaalde zorgen kreeg.