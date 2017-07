Tientallen doden bij zelfmoordaanslag in Kabul

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten zeker veertig mensen gewond. Taliban heeft de aanslag opgeëist.

De slachtoffers zijn gevallen door het ontploffen van een autobom, rond 05.00 uur 's ochtends in het district Gulai-e Dawachana in Kabul. Op foto's zijn verkoolde bomen te zien, meerdere kleine branden en zwaar beschadigde huizen en winkels. Het doelwit van de aanslag is nog niet duidelijk.

Het is de tiende zware aanval in Kabul sinds begin dit jaar. De Afghaanse troepen strijden tegen de Taliban en Islamitische Staat (IS). De Verenigde Naties maakten onlangs bekend dat in de eerste zes maanden 1.662 burgers in het land zijn omgekomen en 3.581 inwoners gewond zijn geraakt.

In juni werd bekend dat de militaire trainingsmissie van de NAVO in Afghanistan wordt uitgebreid. Vijftien landen hebben toegezegd extra troepen te leveren aan de operatie Resolute Support, die het Afghaanse leger helpt in de strijd tegen islamitisch extremisme.