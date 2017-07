Vrachtwagen met acht dode migranten gevonden in Texas

Lokale media in de Amerikaanse stad meldden dat de overledenen, onder wie twee kinderen, in de vrachtwagen zijn gestikt. In het voertuig zaten in totaal 38 migranten.

Twintig anderen zijn onder meer met helikopters in uitgedroogde toestand naar ziekenhuizen gebracht. De toestand van enkelen is kritiek, aldus de brandweer van San Antonio. Tijdens een persconferentie zei brandweerchef Charles Hood dat de airco in de vrachtwagen niet functioneerde.

De politie opende de vrachtwagen nadat een medewerker van de supermarkt zondagochtend alarm had geslagen. De chauffeur van de wagen is gearresteerd. De politie onderzoekt of het mogelijk om mensensmokkel gaat.