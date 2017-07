Artsen ongeneeslijk zieke baby Charlie met de dood bedreigd

Directrice Mary MacLeod van het Great Ormond Street Hospital laat zaterdag weten dat het zelfs in het ziekenhuis tot incidenten is gekomen. In een verklaring zegt ze dat artsen en verpleegsters online en op straat duizenden beledigende opmerkingen hebben ontvangen.

Het ziekenhuis schakelde de politie in nadat ook andere families die het ziekenhuis bezochten werden lastiggevallen. Daarnaast spreekt MacLeod van "onaanvaardbaar gedrag" binnen de muren van het ziekenhuis.

De ouders van Charlie, die door een zeldzame genetische afwijking niets zelfstandig kan en vermoedelijk pijn heeft, zijn in een juridische strijd verwikkeld met het ziekenhuis. Ze willen met Charlie naar de VS voor een experimentele behandeling, maar volgens de artsen heeft dat geen zin. MacLeod snapt dat de emoties rond deze zaak hoog kunnen oplopen, maar vindt dat er geen excuses zijn voor wat er heeft plaatsgevonden.

Uitspraak

Maandag is het hoger beroep en bepaalt de rechter of nieuwe expertise het opschorten rechtvaardigt van het eerdere oordeel dat het medisch gezien zinloos is de elf maanden oude baby in leven te houden. De artsen die de baby tot dusver hebben behandeld, geloven niet dat Charlie nog kan worden geholpen doordat hij al onherstelbare hersenschade heeft opgelopen.

Volgens een Amerikaanse arts is er tot 10 procent kans dat de behandeling effect heeft. De ouders zamelden meer dan een miljoen euro in om behandeling in de VS mogelijk te maken.