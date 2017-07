Minister vertelt Duitse Turken dat ze bij Duitsland horen

​''U, de mensen van Turkse afkomst in Duitsland, hoort bij ons, met of zonder Duits paspoort'', eindigt hij het schrijven, dat werd gepubliceerd in de grootste krant van Duitsland, Bild.

Gabriel legt uit dat de Duitse regering niet ''dadenloos kan toezien'' hoe ''Duitse staatsburgers van onbesproken gedrag'' in Turkije achter de tralies belanden. Daarom verandert volgens Gabriel de politiek van de bondsregering tegenover Turkije. ''Maar wat we moeten weten is: niets daarvan is gericht tegen mensen in Turkije en onze medeburgers met Turkse wortels in Duitsland.''

Steudtner

De spanningen tussen Berlijn en Ankara zijn de afgelopen dagen sterk opgelopen. Dat kwam onder andere door de arrestatie in Turkije van de Duitse mensenrechtenactivist Peter Steudtner op 5 juli.

Gabriel kondigde donderdag maatregelen aan. Het reisadvies voor Turkije wordt aangescherpt en de exportverzekering die de overheid geeft voor de uitvoer van producten naar of investeringen in Turkije wordt heroverwogen.