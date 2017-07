Egypte doodt tientallen militanten in Sinaï

Het leger verklaarde vrijdag dat het ging om "zeer gevaarlijke" opstandelingen, maar gaf niet aan tot welke militante groepering ze behoorden. Naast dertig doden werden vijf mensen gearresteerd bij verschillende operaties.

Islamitische Staat (IS) is in het noordoosten van de Sinaï zeer machtig. Sinds de opkomst van de groep zijn honderden militairen en politieagenten gedood.

Zo kwamen begin juli zeker 23 militairen om het leven door aanslagen met autobommen in de Sinaï. Het was de bloedigste aanval op veiligheidstroepen in jaren. Twee voertuigen werden door zelfmoordterroristen tot ontploffing gebracht op het moment dat ze langs de controlepost reden in een gebied tussen Rafah en Sheikh Zuweid.