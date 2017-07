'Sessions besprak campagne Trump met Russische ambassadeur'

Amerikaanse inlichtingendiensten hebben gesprekken opgevangen van de Russische ambassadeur waarin hij dat zegt tegenover zijn meerderen in Moskou.

Dat beweren een voormalige en huidige Amerikaanse functionaris tegenover de Washington Post die vrijdag het nieuws naar buiten bracht. Volgens Kisljak hebben hij en Sessions beleidszaken besproken die belangrijk zijn voor Moskou, zou blijken uit de opnames.

De gesprekken tussen beiden hadden plaats in aanloop naar de verkiezingen van november 2016. De huidige minister van Justitie was op dat moment een belangrijke adviseur van Trump.

Dat er contacten zijn geweest tussen Kisljak en Sessions was reeds bekend. Sessions beweerde echter altijd dat de campagne nooit ter sprake kwam. De gesprekken die hij voerde waren altijd in zijn rol als senator, was zijn verklaring.

Misleidend

Volgens een van de functionarissen zijn de verklaringen van de minister echter "misleidend" en worden ze "tegengesproken door ander bewijs". De andere bron zegt dat de inlichtingen erop wijzen dat Sessions en Kisljak "substantiële" discussies voerden over Trumps kijk op Rusland-gerelateerde zaken.

Trump serveerde Sessions onlangs af in een interview met de krant de New York Times. Daarin zei Trump dat hij hem nooit zou hebben aangesteld als hij had geweten dat die zich niet wenste te bemoeien met het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingsstrijd. Sessions besloot in maart zich afzijdig te houden, om elke schijn van partijdigheid te voorkomen.