Drie Israëliërs doodgestoken op Westelijke Jordaanoever

Het leger verklaarde dat de vier slachtoffers Israëlische burgers zijn en dat de dader is neergeschoten. Het is onbekend of hij daarbij om het leven is gekomen.

Volgens Israel Radio is de dader een 19-jarige Palestijn uit het dorp Khobar, gelegen op de Westelijke Jordaanoever.

Eerder op vrijdag kwamen drie Palestijnen om op de Tempelberg in Oost-Jeruzalem. In het gebied waren demonstraties tegen nieuwe veiligheidsregels opgelegd door Israël. Die bepalen dat mannen onder de vijftig jaar niet meer welkom zijn om het vrijdaggebed bij te wonen in de Oude Stad.

Palestijnen die naar de Al-Aqsa-moskee wilden, raakten slaags met Israëlische veiligheidsfunctionarissen. Tijdens de ongeregeldheden die uitbraken door het protest tegen het neerzetten van metaaldetectoren, kwamen drie mensen om het leven.

Contacten

De Palestijnen hebben wegens het geschil over de Tempelberg in Jeruzalem besloten alle contacten met Israël op te schorten totdat de strengste veiligheidsmaatregelen rond het heilige complex in de Oude Stad zijn teruggedraaid. Dat heeft president Mahmud Abbas vrijdag gezegd na een crisisberaad met zijn regering.

Abbas zei op tv de contacten met de Israëli te verbreken totdat de situatie op de Tempelberg weer normaal is.