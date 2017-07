Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer neemt ontslag

Spicer zou volgens de krant tegen Trump hebben gezegd dat hij het niet eens is met de aanstelling van Anthony Scaramucci, een financier uit New York, als communicatiedirecteur.

Trump zou Scaramucci de baan vrijdagochtend om 10.00 uur (lokale tijd) hebben aangeboden. De president vroeg Spicer om aan te blijven, maar de woordvoerder weigerde dat. Volgens de krant noemde Spicer de aanstelling van Scaramucci "een grote fout".

De post van communicatiedirecteur was vacant sinds het opstappen van Michael Dubke in mei. Spicer nam diens taken nadien waar, terwijl Sarah Sanders steeds vaker de woordvoering van het Witte Huis deed.

Scaramucci is een belangrijke fondsenwerver van de Republikeinse partij. Hij bekleedde tot voor kort een hoge functie bij de Amerikaanse Export-Import Bank en kreeg eerder een ambassadeurspost aangeboden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Parijs.

Onder vuur

Spicer lag vanaf dag één direct onder vuur. Tijdens zijn eerst persconferentie als nieuwe perschef van Trump verdedigde hij dat de inauguratie van de president op 20 januari de meest bekeken beëdiging ooit was.

Ook daarna kreeg hij diverse keren de Amerikaanse media over zich heen. Zo herhaalde hij zonder bewijs op te voeren de woorden van Trump, die geloofde dat er grootschalige stemfraude plaatsvond tijdens de verkiezingen in november 2016.

In april raakte Spicer in opspraak toen hij stelde dat de Syrische president Bashar al-Assad verder ging met het gebruik van chemische wapens dan Adolf Hitler ging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Er volgden direct veel boze reacties op de uitspraken van Spicer, onder andere van het Anne Frank Center for Mutual Respect in New York. Spicer bood dezelfde dag nog zijn excuses aan voor zijn uitspraak. "Het was een vergissing, ik had het niet moeten doen", zei hij.