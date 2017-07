'Amerikanen mogen niet langer afreizen naar Noord-Korea'

Het verbod is tot nader order en het is onbekend hoe lang het zal duren. De Amerikaanse regering heeft het bericht zelf nog niet officieel bevestigd.

Reisorganisaties Young Pioneer Tours, laat in een bericht weten dat ze zojuist van het verbod op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast zal het paspoort van Amerikaanse burgers die toch besluiten af te reizen naar Noord-Korea ongeldig worden verklaard.

Warmbier

Young Pioneer was het agentschap dat de Amerikaanse student Otto Warmbier naar Noord-Korea bracht. Die werd daar gearresteerd en veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid. Noord-Korea liet de in een coma geraakte Amerikaan in juni vrij. Hij stierf enkele dagen na terugkeer in de VS.

De Verenigde Staten en Noord-Korea leven al langer op gespannen voet. Dit heeft vooral te maken met de vele rakettesten die Noord-Korea uitvoert. De laatste test dateert van 4 juli. Het zou gaan om een intercontinentale raket, maar de Amerikanen twijfelen hieraan.