'Palestijnse jongen omgekomen bij rellen in Oost-Jeruzalem'

In het stadsdeel liggen onder andere de Tempelberg met de Klaagmuur en de al-Aqsa-moskee.

Als reactie op het verbod werd er massaal geprotesteerd. Honderden mensen demonstreerden tegen de nieuwe maatregel. Daarbij kwam vervolgens een 17-jarige jongen om het leven. Hij zou zijn geraakt door een kogel in zijn nek, melden Palestijnse en Engelse media.

In een verklaring voor de regel wees het leger op informatie over de dreiging van geweld van ''extremistische elementen''. Vrouwen jonger dan vijftig zijn wel welkom.

Al-Aqsa-moskee

Een woordvoerder van de Israëlische regering zegt tegen NU.nl dat de maatregel alleen van toepassing is voor mensen die het vrijdaggebed in de al-Aqsa-moskee willen bijwonen. Het is niet toegespitst op mensen met een bepaalde religie, maar "het is duidelijk dat alleen moslims bidden in de moskee, dus in de praktijk geldt het voor hen".

Vorige week vrijdag brachten drie Palestijnen bij een van de ingangen van de Tempelberg twee Israëliërs om het leven. De drie werden daarna doodgeschoten.

Extra maatregelen

In het gebied zijn sinds de aanslag strenge veiligheidscontroles met onder andere metaaldetectoren. De maatregelen zijn vrijdag nog eens extra opgevoerd.

Sinds de aanslag zijn al tientallen gewonden gevallen bij confrontaties tussen Palestijnen en de Israëlische politie. Ook donderdagavond waren er weer rellen waardoor zeker twintig Palestijnen gewond raakten.