Zware aardbeving treft zuidwestkust Turkije

Dit bericht wordt aangevuld.

Dat meldt de United States Geological Survey. De beving was om 1.31 uur (lokale tijd, 0.31 uur Nederlandse tijd) volgens het Amerikaanse geologische centrum. Het Europese aardbevingscentrum EMSC meldt dat de aardbeving een kleine tsunami heeft veroorzaakt.

Door de vloedgolf als gevolg van de beving liepen gebouwen en straten in Bodrum onder water. Ook viel op veel plekken de stroom uit.

De aardbeving was met 10 kilometer onder zeebodem zeer ondiep. Volgens verschillende berichten was de beving in de wijde omtrek van Bodrum te voelen tot diep in Griekenland. Het EMSC stelt dat meer dan 7 miljoen mensen de beving hebben kunnen voelen.

Nederlanders

Bodrum is een toeristische trekpleister en populair onder Nederlanders. Het epicentrum van de beving ligt ook dicht bij het Griekse eiland Kos waar eveneens veel Nederlandse toeristen zitten.

Veel hotelgasten zouden wakker zijn geworden door het hevige schudden en verschillende gasten staan op straat in afwachting van de berichten.

Ook vanuit het verder gelegen Griekse eiland Rhodos komen berichten van geschrokken Nederlandse toeristen.

Over mogelijke slachtoffers en schade is nog niets bekend.

Naschokken

Niet veel later zijn er naschokken geweest in het kustgebied van Turkije. Het EMSC heeft zeker vijf naschokken gedetecteerd.

In het gebied bij Turkije en Griekenland komen vaker aardbevingen voor. Turkije ligt tussen de Arabische plaat en de Euraziatische plaat. Het schuiven van deze tectonische platen kan bevingen veroorzaken.

Bij aardbevingen in 1999 kwamen in Turkije zo'n 20.000 en in Griekenland meer dan 140 mensen om het leven.