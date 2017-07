Zeker twee doden op Griekse eiland Kos door zware aardbeving

Het epicentrum van de beving lag 10 kilometer van de kust van de toeristische badplaats Bodrum. De twee doden vielen in een bar in de stad Kos waar het dak instortte. Volgens lokale autoriteiten gaat het om een Turkse en een Zweedse toerist. In de stad was veel uitgaanspubliek op de been.

Lokale autoriteiten maken daarnaast melding van zeker 120 gewonden. Volgens Griekse media raakte minstens één toerist gewond toen deze in paniek van het balkon van zijn appartement op de eerste verdieping sprong. De Griekse brandweer zegt dat ze drie zwaargewonden gered hebben uit een ingestort gebouw.

Uit Bodrum komen ook veel berichten van schade. Vooralsnog lijkt het mee te vallen, stelt de burgemeester van de Turkse badplaats. Enkele mensen raakten lichtgewond en de schade aan gebouwen is te overzien.

De United States Geological Survey meldt dat de beving om 1.31 uur (lokale tijd, 0.31 uur Nederlandse tijd) plaatsvond. Het Europese aardbevingscentrum EMSC meldt dat de aardbeving een kleine tsunami heeft veroorzaakt.

Overstromingen

Door de vloedgolf als gevolg van de beving liepen gebouwen en straten in Bodrum onder water. Ook viel op veel plekken de stroom uit.

De aardbeving was met 10 kilometer onder zeebodem zeer ondiep. Volgens verschillende berichten was de beving in de wijde omtrek van Bodrum te voelen tot diep in Griekenland. Het EMSC stelt dat meer dan 7 miljoen mensen de beving hebben kunnen voelen.

Nederlanders

Bodrum is een toeristische trekpleister en populair onder Nederlanders. Op het nabij het Griekse eiland Kos vieren eveneens veel Nederlandse toeristen vakantie. Veel hotelgasten zouden wakker zijn geworden door het hevige schudden en verschillende gasten staan op straat in afwachting van de berichten.

Ook vanuit het verder gelegen Griekse eiland Rhodos komen berichten van geschrokken Nederlandse toeristen.

Of er Nederlandse slachtoffers zijn, kon het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagochtend nog niet zeggen. Het ministerie zegt in contact te zijn met de lokale autoriteiten om dat uit te zoeken. Wie familie of vrienden heeft die nu op Kos verblijven en geen contact met hen kan krijgen, kan zich melden bij Buitenlandse Zaken in Den Haag.

De Nederlandse reisorganisatie TUI laat via Twitter weten de situatie van de Nederlandse vakantiegangers in het getroffen gebied te "inventariseren."

Naschokken

Niet veel later zijn er naschokken geweest in het kustgebied van Turkije. Het EMSC heeft zeker vijf naschokken gedetecteerd. Ooggetuigen melden aan NU.nl dat er ook rond 7.30 uur op vrijdagochtend verschillende naschokken te voelen waren.

In het gebied bij Turkije en Griekenland komen vaker aardbevingen voor. Turkije ligt tussen de Arabische plaat en de Euraziatische plaat. Het schuiven van deze tectonische platen kan bevingen veroorzaken.

Bij aardbevingen in 1999 kwamen in Turkije zo'n 20.000 en in Griekenland meer dan 140 mensen om het leven.