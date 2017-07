Lichaam kunstschilder Salvador Dalí opgegraven voor DNA-test

Met de test wil een 61-jarige vrouw, María Pilar Abel, aantonen dat zij een dochter is van Dalí.

Abel strijdt sinds 2007 voor erkenning van het vaderschap van de legendarische surrealistische kunstenaar. De moeder van de vrouw zou in de jaren vijftig een heimelijke relatie met hem hebben gehad. Er zijn geen documenten of DNA-sporen die de familieband kunnen bevestigen.

Bij het Theater-Museum Dalí in de Spaanse plaats Figueres arriveerden donderdag kort voor sluitingstijd om 20.00 uur werklieden en technici. Zij moesten de anderhalf ton zware marmeren plaat van het graf van Dalí lichten. Ook werd de glazen koepel van het gebouw, waaronder het gebalsemde lichaam in een crypte ligt, voor nieuwsgierige blikken afgedekt.

Gerechtelijke artsen namen monsters van het lichaam, die voor onderzoek naar een laboratorium in Madrid worden gestuurd. De opgravingswerkzaamheden duurden de hele nacht. De resultaten van het DNA-onderzoek zijn over ongeveer een maand bekend.

Homoseksueel

De in 1904 geboren schilder overleed in 1989 in zijn geboorteplaats Figueres. Hij trouwde in 1934 met Gala Dalí, maar het echtpaar kreeg nooit kinderen. Er deden zelfs geruchten de ronde dat de twee hun huwelijk nooit consummeerden. Latere biografen beweerden dat Dalí homoseksueel was en mogelijk leed aan impotentie.