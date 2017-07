Turkse minister ziet goede relatie met Duitsland ondanks arrestatie activist

Hij zegt nog altijd op goede voet te staan met zijn Duitse collega Sigmar Gabriel.

''Ik noem hem nog steeds mijn vriend", zei Çavusoglu tijdens een bezoek aan het noorden van Cyprus. "Je kunt niet over alles dezelfde mening hebben, maar wat telt is dat je erover kunt praten.''

Çavusoglu vertelt dat hun contact ook in moeilijke tijden niet is verbroken. ''We bellen elkaar wanneer we dat willen. Bovendien communiceren we via sms, dus met korte berichtjes als er een onderwerp ligt. Hij schrijft mij en ik schrijf hem.''

Behalve deze verzoenende toon aan te slaan, had de Turkse minister ook kritiek op Gabriels uitspraken. ''Duitsland moet weten dat dreigementen en chantage in Turkije geen gehoor zullen vinden''.

Onenigheid

Eerder op de dag kondigde Gabriel aan dat de Duitse regering zich niet meer beperkt tot het uiten van bezorgdheid over mensenrechtenschendingen in Turkije. Het reisadvies voor Turkije wordt aangescherpt en de exportverzekering die de overheid geeft voor de uitvoer van producten naar of investeringen in Turkije wordt heroverwogen.

​De Turkse regering liet Berlijn donderdagochtend weten het onacceptabel te vinden dat Duitsland zich met de binnenlandse aangelegenheden van Turkije bemoeit. Turkije reageerde hiermee op de eis van de Duitsers dat Turkije een Duitse mensenrechtenactivist vrijlaat.

Het gaat om de Duitser Peter Steudtner. Hij werd woensdag samen met negen andere mensenrechtenactivisten opgepakt. Ze worden beschuldigd van "steun aan een gewapende terroristische organisatie". Steudtner is een van de vijf activisten die nog vastzitten.