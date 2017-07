Venezuela staakt tegen regime president Maduro

Met barricades die de betogers 'trancazos' (harde slagen) noemen, wordt het verkeer gedwarsboomd. De staking van 24 uur voert de druk van de oppositie op het regime op.

Miljoenen Venezolanen brachten afgelopen weekend op geïmproviseerde stembureaus hun stem uit tegen de huidige links-populistische regering in een onofficieel 'referendum' over het regime. Dat wil aan de macht blijven door het parlement uit te schakelen.

De regering is door de enorme tekorten aan basisbehoeften, de gewelddadige misdaad, de corruptie en de inflatie die volgens waarnemers dit jaar kan oplopen tot 950 procent, erg impopulair. Sinds maart zijn er grote protesten en op veel plaatsen zijn barricades opgeworpen.

In het geweld rond de betogingen zijn al circa honderd doden gevallen. Het regime zet knokploegen tegen demonstranten in. Door nijpende tekorten aan van alles slaan protesten ook snel om in gewelddadige plunderingen.

Minderheid

Maduro heeft al sinds 2015 geen meerderheid meer in het parlement, dat op een zijspoor is gezet. Hij wil eind juli een nieuwe 'grondwetgevende vergadering' vormen. De oppositie ziet in dit plan een truc om het parlement op te heffen en een dictatuur te vestigen.

Of Maduro en zijn medestanders in het leger en het staatsapparaat zich kunnen handhaven in de chaos, is onduidelijk. Volgens schattingen is hooguit nog 25 procent van de bevolking aanhanger van Maduro. Hij volgde in 2013 de charismatische linkse populist Hugo Chávez op, die in het olierijke Venezuela veel geld verdeelde ten tijden van hoge olieprijzen.