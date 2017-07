Marc Dutroux hoopt op vrijlating door nieuwe advocaat

"Ik kan mij niet voorstellen dat ze van plan zijn hem tot zijn dood in de gevangenis te laten”, zegt advocaat Bruno Dayez tegen het dagblad. Hij hoopt Dutroux rond 2021 vrij te krijgen, dat jaar zou hij 25 jaar in de cel zitten.

Dayez hoopt dat er verbeteringen in de leefsomstandigheden van Dutroux kunnen komen. Ook onderzoekt de advocaat hoe hij zijn cliënt vrij kan krijgen.

Mogelijk probeert hij eenzelfde constructie als gebruikt is voor de ex-vrouw van Dutroux. Die werd vrijgelaten nadat zij bij een klooster terecht kon. Een enkelband voor de Belg zou ook tot de mogelijkheden behoren.

"Hem vrij op straat laten lopen is moeilijk, want de eerste de beste zou hem kunnen elimineren", aldus Dayez.

Levenslang

Dutroux zit sinds 2004 een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord, verkrachting en ontvoering van zes meisjes. In 1996 werd hij aangehouden door de politie. Twee van zijn slachtoffers werden levend teruggevonden in een verborgen kelder in zijn huis in België. Dutroux wordt momenteel vastgehouden in de gevangenis van Nijvel in Wallonië.