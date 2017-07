Republikeinse senator John McCain heeft hersentumor

De 80-jarige McCain is in zijn huis in Arizona aan het bijkomen van een operatie. Vorige week heeft de senator een operatie ondergaan om een bloedprop boven zijn oog te verwijderen.

Daarbij is een hersentumor aan het licht gekomen. Uit onderzoek van het weefsel bleek dat het gaat om een glioblastoom. De bloedprop was een gevolg van de hersentumor.

"McCain en zijn familie bekijken wat de verdere behandelingsopties zijn", staat in een verklaring van de woordvoerder. "Een behandelingsoptie is bijvoorbeeld een combinatie van chemotherapie en bestraling."

De senator wordt behandeld in de Mayo Clinic Hospital in Phoenix. McCain is eerder behandeld voor huidkanker. In 2000 is bij hem een melanoom verwijderd.

McCain is sinds 1987 senator namens de staat Arizona. In 2008 was hij de Republikeinse presidentskandidaat voor de verkiezingen. McCain legde het uiteindelijk af tegen de Democratisch kandidaat Barack Obama.