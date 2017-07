Trump Jr. en Manafort getuigen woensdag voor Senaatscommissie

Dat maakte de commissie woensdag (lokale tijd) bekend.

De schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, Jared Kushner, zou maandag al getuigen voor de Senaatscommissie. Volgens CNN is die verhoring achter gesloten deuren.

Trump Jr. gaf vorige week e-mails vrij waaruit bleek dat hij in juni 2016 maar wat graag wilde spreken met een Russische advocate die mogelijk over informatie beschikte die schadelijk was voor Hillary Clinton, de Democratische tegenstander van zijn vader.

Uit het kamp van Trump waren ook Kushner en Manafort bij het gesprek met de betreffende advocate Natalia Veselnitskaja en de Russisch-Amerikaanse lobbyist Rinat Akhmetshin aanwezig.

Russische advocate

Maar de Russische advocate Veselnitskaja maakte volgens Trump Jr. de belofte over de voor Clinton belastende informatie niet waar en het gesprek stelde verder niks voor. V

Veselnitskaja stelde dat ze nog nooit voor de Russische overheid heeft gewerkt.Ze zei dat ze Trump Jr. voor een privé-gesprek ontmoette dat niets te maken had met het feit dat hij de zoon van een presidentskandidaat was.

Veselnitskaja is ook bereid hierover te getuigen. ''Ik ben klaar om de situatie rond deze massahysterie op te helderen'', zei de advocate eerder. ''Maar alleen via advocaten of door te getuigen in de senaat."

Routine

Trump Jr. en Veselnitskaya ontmoette elkaar vlak nadat Trump genomineerd was als Republikeinse presidentskandidaat. Volgens de Russische advocaat ging het gesprek onder meer over de ban op het adopteren van Russische kinderen door Amerikanen en een bedrijf dat geen belastingen zou hebben betaald in de VS en Rusland.

Volgens het Witte Huis was er "niets ongepast" aan de ontmoeting. Een woordvoerder zegt dat het routine is dat tijdens politieke campagnes mensen bellen die informatie aanbieden aan presidentskandidaten.