Trump eist dat Republikeinen Obamacare voor zomerreces herroepen

''We kunnen Obamacare afschaffen, maar we zouden die moeten afschaffen én vervangen. En we zouden de stad niet moeten verlaten totdat het is afgerond - totdat het wetsvoorstel op mijn bureau ligt en we kunnen overschakelen naar het Oval Office'', aldus Trump.

''Ik zet mijn handtekening en we vieren allemaal feest met het Amerikaanse volk. Iedere senator die tegenstemt, zegt in werkelijkheid tegen Amerika dat het goed af is met Obamacare.''

Trump was boos over de nieuwe tegenvaller voor zijn regering maar heeft de moed kennelijk niet opgegeven. Hij stuurde fanatiek aan op een akkoord binnen de Grand Old Party (GOP) over dit belangrijke onderwerp.

''We zijn dichtbij, heel dichtbij'', hield hij zijn gehoor van 49 van de 52 senatoren voor. ''Zeven jaar lang hebben jullie de bevolking beloofd Obamacare te zullen afschaffen. Mensen raken gekwetst: niets doen is eerlijk gezegd geen optie."

Bescheiden meerderheid

Afgelopen maandag erkende de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, dat hij er niet in was geslaagd voldoende steun op de been te brengen voor de invoering van het alternatieve zorgstelsel dat Obamacare moet vervangen.

Daarop kondigde McConnell aan op korte termijn een stemming te willen over het schrappen van Obamacare, zonder daar alternatieve wetgeving tegenover te stellen. Omdat de wet voorlopig toch nog niet in werking treedt, is er volgens hem nog genoeg tijd voor gewenste aanpassingen.

Dat plan viel ook slecht bij meerdere Republikeinse senatoren. Shelley Moore Capito, Susan Collins en Lisa Murkowski maakten duidelijk het voorstel niet te steunen.

Daarmee trokken ze effectief de stekker uit het intrekplan, omdat de Republikeinen maar een bescheiden meerderheid van 52 zetels hebben in de Senaat.