ICC moet opnieuw kijken naar vrijlating oud-president Ivoorkust

De 72-jarige Gbagbo is het eerste voormalige staatshoofd dat terechtstaat voor het ICC. Een einde van het proces dat in januari 2016 begon, is nog niet in zicht.

Een verzoek van Gbagbo voor vrijlating in afwachting van een uitspraak was in eerste instantie in maart afgewezen. Die uitspraak is volgens de Kamer van Beroep niet goed gemotiveerd. De zaak is nu terugverwezen naar de strafkamer. De verdachte moet een nieuwe beslissing in hechtenis afwachten.

Gbagbo wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moorden en verkrachtingen, in het West-Afrikaanse land na de presidentsverkiezingen van 2010. Hij had de verkiezingen verloren, maar weigerde plaats te maken voor de huidige president Alassane Ouattara.

Tijdens dat tot april 2011 durende conflict zijn ongeveer drieduizend mensen gedood. Ivoorkust leverde Gbagbo in 2011 aan het Strafhof uit.