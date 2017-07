Doodzieke oud-leider Siciliaanse maffia blijft in gevangeniskliniek

Het 'tribunaal van toezicht' in Bologna besloot volgens de Italiaanse media dat de voormalige leider van de Siciliaanse Cosa Nostra niet naar huis of een andere zorginstelling mag.

Zijn advocaten hadden daarom gevraagd omdat ook een ernstig zieke crimineel ''recht heeft op een waardige dood''. Hij zou daarom huisarrest moeten krijgen in plaats van te worden vastgehouden in de ziekenboeg van een extra beveiligde gevangenis. De rechter was van mening dat Riina nergens anders een betere verzorging kan krijgen.

Riina, bijgenaamd 'het Beest', stond in de jaren tachtig en negentig aan het hoofd van een van de bekendste en gewelddadigste Italiaanse maffiaorganisaties. Hij werd in 1993 gepakt en kreeg dertien maal levenslang.

Commotie

Het verzoek om vrijlating zorgde in Italië voor grote commotie. Dat hij 'thuis' niet is vergeten werd woensdag nog eens duidelijk. Terwijl de rechter in Bologna uitspraak deed, sloeg volgens La Stampa de politie van onder meer Palermo en Trapani toe bij Riina's familie. Ze nam voor 1,5 miljoen euro aan bezittingen in beslag.