Russische advocaat die Trump Jr. ontmoette wil Senaat te woord staan

''Ik ben klaar om de situatie rond deze massahysterie op te helderen'', zei Veselnitskaya. ''Maar alleen via advocaten of door te getuigen in de senaat."

Donald Trump Jr. gaf onlangs e-mails vrij waaruit bleek dat hij in juni 2016 graag wilde spreken met de advocaat die mogelijk over informatie beschikte die schadelijk was voor Hillary Clinton, de toenmalige Democratische tegenstander van zijn vader. Hij had te horen gekregen dat Veselnitskaja de Russische regering vertegenwoordigde.

De kwestie ligt gevoelig vanwege de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing. Veselnitskaya benadrukte eerder geen banden te hebben met het Kremlin. Ook zou ze nooit schadelijke informatie over Clinton in haar bezit hebben gehad.

Het Kremlin ontkent eveneens banden te onderhouden met Veselnitskaya.

Gesprek

Trump Jr. en Veselnitskaya ontmoette elkaar vlak nadat Trump genomineerd was als Republikeinse presidentskandidaat. Volgens de Russische advocaat ging het gesprek onder meer over de ban op het adopteren van Russische kinderen door Amerikanen en een bedrijf dat geen belastingen zou hebben betaald in de VS en Rusland.

Volgens het Witte Huis was er "niets ongepast" aan de ontmoeting. Een woordvoerder zegt dat het routine is dat tijdens politieke campagnes mensen bellen die informatie aanbieden aan presidentskandidaten.

De Senaatscommissie, die de mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen onderzoekt, wil de zoon van Trump horen over de ontmoeting met de advocaat uit Rusland. Trump Jr. heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld die hem gaat bijstaan bij de onderzoeken.