Crash militair toestel Myanmar veroorzaakt door slecht weer

Experts trekken die conclusie na onderzoek van de gegevens uit de zwarte doos, meldden staatsmedia woensdag.

Het toestel was op 7 juni vanuit het zuiden op weg naar Rangoon. De piloten raakten de controle kwijt na zo'n anderhalf uur vliegen toen het toestel een wolk invloog en de wind opstak. Op dat moment ontstond in de luchtinlaat van de motoren ijsvorming, waardoor de Y-8-200F, een vliegtuig van Chinese makelij, uiteindelijk neerstortte.

Experts sluiten uit dat het ongeluk veroorzaakt is door sabotage, explosies of motorfalen. Autoriteiten in Myanmar lieten in juni al weten dat de ramp mogelijk het gevolg was van slechte weersomstandigheden. In het Aziatische land komen vliegtuigongelukken vaker voor.

Reddingswerkers konden uiteindelijk 83 lichamen borgen. De slachtoffers zijn militairen, familieleden en de bemanning.