Trump en Poetin hadden tweede ontmoeting tijdens G20-top

Dat bevestigt het Witte Huis na berichten in Amerikaanse media.

Het informele gesprek, dat nu pas aan het licht is gekomen, zou een vervolg zijn geweest op een eerdere ontmoeting tussen de twee regeringsleiders.

Op 7 juli kwamen Trump en Poetin samen voor een twee uur durend gesprek. Trump zou later stellen dat Poetin in dat gesprek zou hebben ontkend dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Trump reageerde via Twitter op de suggesties van een "geheim diner" door het "nepnieuws" te noemen. Volgens de Amerikaanse president is er niets raars aan het houden van een informeel gesprek met Poetin. "Zelfs een geregeld diner tussen twintig leiders wordt als sinister bestempeld", aldus de president.

Etentje

Over het vervolggesprek is nog veel onduidelijk. Het zou enkele uren na het eerste formele gesprek hebben plaatsgevonden tijdens een diner voor regeringsleiders.

Volgens The Washington Post zou Trump halverwege het etentje zijn plek hebben verlaten om op een stoel naast Poetin te gaan zitten. Trump was alleen en Poetin was uitsluitend in gezelschap van zijn tolk. De twee gebruikte de tolk van de Russische president omdat de Amerikaanse tolk bij het diner de Russische taal niet meester is.

Het Witte Huis beschrijft de ontmoeting als een "kort gesprek" en niet als een "tweede ontmoeting".

Een functionaris van het Witte Huis voegde er nog aan toe dat de "insinuatie" dat de regering had getracht om het gesprek geheim te houden "absurd, onjuist en kwalijk".