President Polen dreigt met blokkade hervorming hooggerechtshof

Zo wil Duda dat voor de verkiezing van een college dat voortaan rechters moet benoemen geen gewone meerderheid wordt vereist, maar een van drie vijfde. De regerende Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) komt daar in het parlement niet aan.

De PiS is sinds haar verkiezingsoverwinning in 2015 bezig de invloed van de regering over de staatsmedia, rechtbanken en het Openbaar Ministerie uit te breiden. Zij stelt dat die instanties nog te sterk onder de invloed van communisten staan en vindt dat het parlement meer te zeggen moet krijgen over benoemingen, opdat die instanties meer de gewone burger bedienen.

Het parlement debatteerde dinsdag over de voorstellen van de PiS. Het parlementsgebouw is sinds zondag, toen duizenden Polen in Warschau en andere steden de straat op gingen om tegen de plannen te demonstreren, afgezet met hekken.

Ook de Europese Unie heeft haar zorgen over de voorstellen geuit. De oppositie ziet in de opstelling van president Duda een teken dat de PiS aan het bijdraaien is.