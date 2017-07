Rusland moet Nederland ruim 5 miljoen euro betalen om Arctic Sunrise

Het in Den Haag gevestigde Permanente Hof van Arbitrage heeft dat dinsdag bepaald.

Het tribunaal had in 2015 al geoordeeld dat Rusland onrechtmatig had gehandeld met het vastleggen van het schip en het arresteren van de bemanning. Rusland legde toen echter het oordeel naast zich neer omdat het land de autoriteit van het hof in de Greenpeace-zaak niet erkent.

Koenders benadrukt echter dat de uitspraak juridisch bindend is. ''We gaan er dan ook van uit dat Rusland gevolg aan de uitspraak zal geven."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Nederland inmiddels aan Rusland heeft gevraagd het bedrag te betalen. ''De uitspraken maken duidelijk dat schepen in internationale wateren niet zomaar kunnen worden geënterd en de opvarenden kunnen worden gearresteerd. De Arctic Sunrise maakte gebruik van het recht op demonstratie'', aldus minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

Protestactie

De 'Arctic 30', onder wie de Nederlanders Faiza Oulahsen en Mannes Ubels, werden in 2013 opgepakt na een protestactie bij een boorplatform in de Russische poolzee. Ze werden beschuldigd van piraterij, waar in Rusland vijftien jaar celstraf op staat. Na drie maanden kregen de activisten amnestie en mochten ze naar huis