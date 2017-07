Lichamen verdwenen Zwitsers paar na 75 jaar bevroren gevonden

Marcelin en Francine Dumoulin, de ouders van zeven kinderen, verdwenen toen ze op 15 augustus 1942 de koeien gingen melken in een weide boven Chandolin in het kanton Wallis.

''We hebben ons hele leven naar ze gezocht, zonder stoppen. We dachten dat we hen op een dag de begrafenis kunnen geven die ze verdienen'', vertelde jongste dochter Marceline Udry-Dumoulin tegen de krant Le Matin.

''Ik kan zeggen dat dit nieuws na 75 jaar wachten mij een diep gevoel van rust geeft'', voegde de 79-jarige eraan toe.

Skilift

De politie van Wallis liet dinsdag weten dat twee personen met identiteitspapieren vorige week door iemand zijn gevonden op een gletsjer in de buurt van een skilift op een hoogte van 2615 meter. Om de identiteit van het koppel te bevestigen worden DNA-testen uitgevoerd.

''De lichamen lagen dicht bij elkaar. Het waren een man en een vrouw met kleding uit de periode van de Tweede Wereldoorlog'', zei Bernhard Tschannen, directeur van skigebied Gletsjer 3000.

''Ze waren perfect bewaard gebleven in de gletsjer en hun bezittingen waren intact. We denken dat ze in een kloof zijn gevallen, waar ze tientallen jaren hebben gelegen. Toen de gletsjer kleiner werd, zijn de lichamen tevoorschijn gekomen.''

'Altijd zwanger'

''Het was de eerste keer dat mijn moeder met hem mee ging op zo'n excursie. Ze was altijd zwanger en kon niet klimmen in de moeilijke omstandigheden van een gletsjer'', zei Udry-Dumoulin.

''Na een tijdje werden de kinderen gescheiden en in gezinnen geplaatst. Ik had het geluk bij mijn tante te blijven'', zei ze. ''We hebben allemaal in de regio gewoond, maar werden vreemden voor elkaar.''

Marcelin Dumoulin (40) was schoenmaker en Francine (37) was lerares. Ze lieten vijf zonen en twee dochters achter.