Meer Afghanen dood door zelfmoordaanslagen

Door de oorlog in het land zijn in de eerste zes maanden in totaal zeker 1.662 burgers om het leven gekomen en 3.581 gewond geraakt. Dat is net iets meer dan het aantal slachtoffers in dezelfde periode een jaar geleden, meldden onderzoekers van de Verenigde Naties maandag.

De onderzoekers zeiden dat de Taliban verantwoordelijk waren voor minstens 43 procent van alle burgerslachtoffers. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) werd beschuldigd van 5 procent van het aantal, terwijl niet nader geïdentificeerde antioverheidsgroepen verantwoordelijk waren voor nog eens 19 procent van het totaal.