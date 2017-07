'Arabische Emiraten zaten achter hacks op websites regering Qatar'

Dat meldt de Amerikaanse krant The Washington Post op basis van bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Saudi-Arabië, Egypte, Bahrein, Jemen, de Verenigde Arabische Emiraten en Libië verbraken op 5 juni onverwacht alle diplomatieke relaties met buurland Qatar. Ook werden onmiddellijk alle Qatarese media, waaronder nieuwszender Al Jazeera, geblokkeerd. De landen beschuldigden Qatar ervan banden te onderhouden met terroristische groeperingen en de regio te destabiliseren.

Aanleiding hiervoor was een interview met Al Thani, waarin hij zou hebben gezegd dat "Iran niet kan worden genegeerd als islamitische grootmacht". Ook zou hij kritiek hebben geuit op Saudi-Arabië. Qatar ontkende direct dat de emir dit had gezegd en sprak destijds ook van een hack.

Gesprekken

Volgens The Washington Post blijkt uit analyses van informatie vergaard door de Amerikaanse inlichtingendiensten dat hooggeplaatste leden binnen de regering van de VAE op 23 mei hebben gesproken over het plan van de hacks en de uitvoering ervan.

Inlichtingenmedewerkers zouden de krant hebben verteld dat het nog onduidelijk is of de VAE de hacks zelf heeft uitgevoerd of heeft laten doen door een gecontracteerde.

De hacks zouden op 24 mei hebben plaatsgevonden, kort na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan Saudi-Arabië.

'Onwaar'

De ambassadeur van de VAE in de Verenigde Staten bestempelt het verhaal van The Washington Post als "onwaar". "De VAE hadden geen enkele rol in de vermeende hacks zoals die worden beschreven in het artikel", zegt hij in een reactie in de krant.

