Ruim zeven miljoen Venezolanen stemmen in referendum tegen Maduro

Parlementsvoorzitter en oppositieleider Julio Borges deelde de opkomst in de nacht van zondag op maandag mee. "7,18 miljoen mensen hebben de verschrikkingen van Maduro bevestigd", schreef hij op Twitter.

In totaal waren 19 miljoen Venezolanen opgeroepen om in een onofficiële volksraadpleging hun mening te geven over een controversieel voorstel van Maduro voor een grondwetgevende vergadering. Daarmee kan vervolgens de grondwet in het land worden gewijzigd. Volgens de oppositie wil Maduro zo het parlement opheffen waarna Venezuela zou veranderen in een dictatuur.

Ook werd de bevolking gevraagd of zij willen dat het leger de huidige grondwet zal verdedigen en of er vervroegde verkiezingen moeten komen.

De volksstemming tegen de hervorming van de grondwet was door de oppositie georganiseerd. De regering erkent de volksraadpleging niet.

Dode

Bij de omstreden stemming kwam het zondagavond tot rellen in Caracas. Gewapende bendes schoten daarbij één persoon dood en verwondden drie mensen in een voorstad van de Venezolaanse hoofdstad. De slachtoffers stonden in de rij bij een stemlokaal voor het referendum tegen de huidige president Nicolas Maduro.

Volgens de oppositie was het geweld een poging om de stembusgang die zondag in het land plaatsvindt, te verstoren. Eerder was er sprake van twee doden, maar volgens de autoriteiten is dat onjuist.

Carlos Ocariz, sprekend namens de Democratische Eenheid, vertelde dat "paramilitaire" schutters 's middags opdoken in Catia, waar duizenden mensen mensen bijeen waren om hun proteststem te laten horen, en het vuur openden.

Traangas

In de zuidelijke provincie Amazonas vond ook een incident bij de stemgang plaats. Gemaskerde mannen gooiden daar traangas bij twee stemlokalen naar binnen. Er zouden geen ernstige gewonden zijn gevallen.

In heel het land zijn zo'n tweeduizend stemlocaties beschikbaar waar mensen terecht kunnen. Het referendum zal gevolgd worden door "zero hour", mogelijk een actie waarbij mensen massaal het werk neerleggen als protest tegen het beleid van Maduro.

Maduro zelf noemt het referendum illegaal en zinloos. Op 30 juli komt de president met een referendum waarin de bevolking wordt gevraagd voor steun voor zijn grondwetgevende vergadering.