Belgen mogen onkruidverdelger glyfosaat niet meer gebruiken

De federale Belgische regering wacht op een advies van de Europese Commissie over de kwestie.

Het Belgische verbod op het gebruik is ingesteld op initiatief van minister Joke Schauvliege van Milieu en Landbouw, melden Vlaamse media. Zij heeft haast gemaakt met de wetgeving toen zou zijn gebleken dat het Amerikaanse bedrijf Monsanto studies zou hebben beïnvloed om te voorkomen dat de onkruidverdelger het predicaat "kankerverwekkend" zou krijgen.

Tegen bestrijdingsmiddelen die glyfosaat bevatten, zoals het middel Roundup, is veel protest vanwege de risico's voor gezondheid en milieu die uit sommige onderzoeken blijken.

Europese vergunning

De Europese Commissie wil echter de vergunning voor het gebruik van het middel met tien jaar verlengen. EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) zei onlangs dat er geen wetenschappelijke argumenten zijn om dat niet te doen.

De Wereldgezondheidsorganisatie oordeelde eerder dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is, maar de Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA en het agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) concludeerden dat dat niet zo is.

Speeltuinen

Wel kan glyfosaat ernstig oogletsel veroorzaken en is het giftig voor al het leven in het water. Ook is het advies afgegeven dat het middel zo min mogelijk in openbare parken en speeltuinen moet worden gebruikt.

De Europese Commissie besloot vorig jaar zomer tot een tijdelijke verlenging van de vergunning voor glyfosaat omdat experts van de lidstaten het niet eens konden worden over een verbod. Die buigen zich naar verwachting volgende maand over een nieuwe verlenging. De vergunning verloopt eind dit jaar, dus dan moet er een besluit liggen.

Burgerinitiatief

Ruim een miljoen Europeanen hebben een burgerinitiatief getekend een verbod van onkruidverdelgers waarin glyfosaat zit. Dat gebeurde in een recordtijd van minder dan vijf maanden. De Europese Commissie moet een burgerinitiatief formeel in behandeling nemen als er in minstens zeven EU-lidstaten in totaal 1 miljoen steunbetuigingen zijn.

Nederland is tegen een verbod op glyfosaat, maar stelt dat de vergunning voor het middel moet worden ingetrokken als definitief blijkt dat het kanker veroorzaakt. Verschillende tuincentra hebben het middel uit de verkoop gehaald.