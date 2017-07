Zeldzame sneeuwval zet duizenden Chilenen in Santiago in het donker

De stroomuitval wordt met name veroorzaakt door sneeuw die van bomen op stroomkabels valt, meldt de BBC.

Zeker een persoon is om het leven gekomen als gevolg van de weersomstandigheden. Dat gebeurde tijdens het sneeuwschuiven. Twee anderen raakten gewond toen een stroomkabel naar beneden viel.

Volgens meteorologen gaat het om de zwaarste sneeuwval in Santiago sinds 2007. In de stad lag zaterdag een sneeuwlaag van 3 tot 5 centimeter, met overdag temperaturen rond het vriespunt. De verwachting is dat het kwik in de nacht van zaterdag op zondag daalt naar min zes graden, wat voor lokale begrippen zeer koud is.

In Chili is het momenteel winter, maar de gemiddelde temperatuur in Santiago in juli is 13 graden.

Kinderen

Door de sneeuw is het dagelijkse leven stil komen te liggen. In de hoofdstad ontstonden verkeersopstoppingen en sportwedstrijden zijn afgelast. Duizenden kinderen gingen de straat op om sneeuwpoppen te maken en sneeuwballen te gooien.

De verwachting is dat het winterse weer na zondag weer verdwijnt. In de loop van de week worden temperaturen voorspeld van rond de 20 graden.