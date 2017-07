Minstens acht doden na instorten muur in voetbalstadion Senegal

Volgens de BBC raakten minstens 49 mensen gewond.

In de verlenging won Stade de Mbour met 2-1 van Union Sportive Ouakam. Volgens lokale media braken na het laatste fluitsignaal in het Demba Diop-stadion in de hoofdstad Dakar rellen uit tussen de twee rivaliserende supportersgroepen. De politie zette vervolgens traangas in.

Daarna brak er paniek uit, die er volgens de Senegalese minister van Sport toe leidde dat mensen in het gedrang kwamen en dat een muur van een van de tribunes instortte.

Veiligheidsnormen

Ongeregeldheden met een dodelijke afloop komen vaker voor rond voetbalstadions in Afrika, waar de veiligheidsnormen vaak laag zijn.

Op 6 juli vielen nog acht doden, nadat mensen onder de voet werden gelopen bij een voetbalstadion in Malawi. Bij een wedstrijd in Angola kwamen in februari 17 mensen om het leven, nadat honderden supporters het stadion bestormden.