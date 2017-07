'Zeker twee toeristen gedood bij aanval op resort in Egypte'

Dat meldt het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken en bronnen binnen de veiligheidsdiensten.

De overleden slachtoffers zijn vrouwen uit Oekraïne, zeggen bronnen. Dat is nog niet bevestigd door de autoriteiten.

Ook over de nationaliteit van de gewonden is nog niets bekendgemaakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Nederlanders tot de slachtoffers behoren.

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de dader vermoedelijk vanaf een openbaar strand naar een vakantieresort zwom. Daarna zou hij op een strand bij een hotel hebben ingestoken op toeristen. De man is opgepakt, meldt het ministerie. Over zijn motief is nog niets bekend.