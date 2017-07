Hamburg doet onderzoek naar politieoptreden bij rellen G20-top

In 27 gevallen wordt bekeken of de agenten onnodig lichamelijk letsel hebben toegebracht aan relschoppers, meldde de S√ľddeutsche Zeitung vrijdag.

Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken doet onderzoek. Een woordvoerster sloot vrijdag niet uit dat het onderzoek naar het politieoptreden wordt uitgebreid.

Burgemeester Olaf Scholz had eerder meermaals uitgesloten dat de politie regels had overtreden. Daarbij kreeg hij steun uit internationale hoek. Zo vond Jean-Claude Juncker de kritiek op het optreden van de politie "onrechtvaardig en onbegrijpelijk".

Concertzaal

Volgens de voorzitter van de Europese Commissie heeft "iedere politieagent zijn leven op het spel gezet. Dat verdient erkenning, geen kritiek." Plaatselijke media meldden dinsdag nog dat een aantal van de 20.000 politieagenten die bij de top waren ingezet, als dank was uitgenodigd voor een concert in de nieuwe concertzaal in Hamburg.

De ongeregeldheden vorige week rond de top in Hamburg duurden vier dagen. In die tijd lieten demonstranten tegen de top een spoor van vernieling achter. Winkels werden geplunderd en auto's in brand gestoken. Bijna vijfhonderd agenten raakten gewond, tegenover tweehonderd onruststokers.