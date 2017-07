Voormalig president Peru veroordeeld tot achttien maanden cel

Aanklagers werken nog aan een zaak tegen Humala wegens corruptie. Een rechter besloot op verzoek van de openbaar aanklager tot de gevangenisstraf om te voorkomen dat de twee het land ontvluchten.

De openbaar aanklager verdenkt de voormalig president van het aannemen van smeergeld van de voormalig president van Venezuela, Hugo Chavez, en van de Braziliaanse bouwbedrijven Odebrecht en OAS. "Dit is een president die is opgeklommen tot het ambt en ons geregeerd heeft op basis van illegaal verkregen geld. Dat is ernstig", zei de openbaar aanklager.

Humala is de tweede voormalig president die wordt beschuldigd van het aannemen van steekpenningen. Voormalig president Alejandro Toledo, die waarschijnlijk in de VS verblijft, kreeg eerder een vergelijkbare straf, maar weigert zichzelf aan te geven.