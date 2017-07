Verdachte bekent vier moorden in Pennsylvania

Op een boerderij in het district in Pennsylvania werden donderdag de lichamelijke resten van in ieder geval een man gevonden, maakte de openbaar aanklager van Bucks County tegen Amerikaanse media beken

De verdachte was woensdag opgepakt in verband met de vermissing van vier mannen in de leeftijd van 19 tot 22 jaar. Hij probeerde de auto van een van de vermiste mannen te verkopen.

De man heeft donderdag een bekentenis afgelegd en verteld waar hij de lichamen heeft verborgen, zo liet zijn advocaat donderdag weten. In ruil voor die bekentenis is hem door de openbaar aanklager beloofd dat hij niet de doodstraf kan krijgen.