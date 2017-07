Nobelprijswinnaar en dissident Liu Xiaobo (61) overleden

​De Europese Unie en de Verenigde Staten hadden vorige week nog hun zorgen geuit tegenover China over de medische behandeling van Liu. Volgens de EU en de VS moest Liu de mogelijkheid worden geboden om in het buitenland hulp te krijgen.

Hij werd behandeld voor een vergevorderde vorm van leverkanker.

Liu werd in 2009 veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor het "aanzetten tot omverwerping van de staat". Liu was in 2008 een van de auteurs van een petitie voor politieke hervorming in China. Hij was ook betrokken bij de studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989.

Huisarrest

Hij ontving in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede, maar zat toen al vast. Zijn vrouw staat sinds 2010 onder huisarrest, al is zij nergens officieel voor veroordeeld.

Vrijdag werd tijdens pro-democratie demonstraties in Hongkong ook om de vrijlating van Liu gevraagd. De Chinese president Xi Jinping was in Hongkong om te vieren dat het gezag over de stad twintig jaar geleden werd overgedragen van het Verenigd Konkrijk aan China.