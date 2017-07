Surinaamse president Bouterse zegt vertrouwen baas OM toch niet op

Na een gesprek dat de twee begin deze week voerden, zou Bouterse omwille van het "hogere landsbelang" zijn standpunt hebben herzien, zo schrijft het lokale medium Starnieuws.

De resolutie waarin Bouterse en zijn ministers het vertrouwen in Roy Baidjnath Panday opzegden, is inmiddels formeel ingetrokken. De leden van het Surinaams Openbaar Ministerie (OM) reageerden maandag verontwaardigd over het feit dat Bouterse het vertrouwen zou willen opzeggen in de hoogste baas van het OM, de procureur-generaal.

Eind vorige maand eiste het OM twintig jaar cel tegen Bouterse voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden in 1982.

Onafhankelijk

De Surinaamse Orde Van Advocaten (SOVA) stelde dat noch de regering van Suriname, noch president Bouterse de procureur-generaal kan ontslaan. De baas van het OM wordt namelijk voor het leven benoemd. En dat moet de garantie geven dat het OM onafhankelijk blijft.

Ook de advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden en de oppositiepartijen lieten zich negatief uit over het besluit om het vertrouwen op te zeggen in de procureur-generaal. De bisschop van Paramaribo reageerde met "grote bezorgdheid" op de beschuldiging aan de procureur-generaal dat hij 'wangedrag' zou hebben vertoond, alleen omdat het OM de strafeis voor Bouterse heeft uitgesproken.

In het proces over de Decembermoorden gaat het om het martelen en doodschieten in een legerkazerne van vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime in 1982. Het regime stond onder leiding van legerleider, en nu president, Desi Bouterse.

