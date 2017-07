Trump neemt zoon ontmoeting met Russische advocaat niet kwalijk

"Ik heb geen verwijten richting mijn zoon over het gesprek, ik denk dat iedereen deze meeting zou willen bijwonen. Ik heb pas enkele dagen geleden gehoord over het gesprek", zei de president woensdagavond in een reactie op de ophef tegenover persbureau Reuters.

Eerder woensdag zei Trump Jr. dat hij zijn vader niet had geïnformeerd over de bijeenkomst met Veselnitskaja. "Er was niets te vertellen", zei hij tegen Amerikaanse media.

De Russen beloofden Trump tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen gevoelige informatie over Trumps tegenstrever Hillary Clinton. Trump Jr. publiceerde dinsdag de mailwisseling met een tussenpersoon die voorafging aan de ontmoeting. Daaruit blijkt dat hij wist dat de informatie afkomstig was van de Russische regering, die zijn vader zou willen steunen.

In de correspondentie staat beschreven hoe de omstreden ontmoeting met de Russische advocaat tot stand is gekomen.

Poetin

In het interview vertelt Trump ook dat hij Vladimir Poetin op de man af heeft gevraagd of hij betrokken was bij de vermeende inmenging van de Amerikaanse verkiezingen. Daarop zou de Russische president stellig ontkennend hebben geantwoord.

Trump sprak afgelopen vrijdag ruim twee uur met zijn Russische ambtgenoot tijdens de G20-top in Hamburg. De eerste 20 tot 25 minuten van het gesprek gingen volgens Trump over de vermeende inmenging van de verkiezingen.

"Ik zei: 'Heb je dat gedaan?' En hij zei: 'Nee, dat heb ik niet gedaan, absoluut niet'. Trump zegt dat hij het Poetin daarna nog een keer vroeg, maar dan op een "totaal andere manier", waarop Poetin opnieuw zou hebben ontkend.

Onderzoeken

Trump heeft alle betrokkenheid bij de Russische inmenging van de verkiezing tot dusver ontkend. Ook in het Reuters-interview doet Trump dat: "Het is het domste dat ik ooit gehoord heb".

In de VS lopen meerdere onderzoeken naar de betrokkenheid van Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2016.

Diverse Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben gezegd dat dit is gebeurd, ten faveure van Trump. De Republikein won nipt van zijn Democratische concurrent Hillary Clinton, die overigens wel meer stemmen kreeg.

Naar Trump loopt een onderzoek vanwege mogelijke obstructie van de rechtsgang.