Malta stemt in met homohuwelijk

Het Maltese parlement stemde in 2014 al in met een wet die homoparen dezelfde rechten gaf als andere koppels. Een daadwerkelijk huwelijk werd echter nog niet toegestaan. Daar komt nu verandering in.

In de nieuwe wet krijgen homoseksuele paren onder meer hetzelfde adoptierecht als heteroseksuele partners. Bovendien zullen geslachtsaanduidingen als "echtgenoot, echtgenote, moeder en vader" in de wetstekst vervangen worden door genderneutrale begrippen.

"Dit is een historische stemming die toont dat onze democratie zich ontwikkelt”, zegt de Maltese premier Joseph Muscat in een reactie. “We hebben nu een samenleving waarover we kunnen zeggen dat echt iedereen gelijk is.”

Muscat werd in juni herkozen als leider van het uitgesproken katholieke eiland, en beloofde voor aanvang van zijn tweede ambtstermijn naar meer gelijkheid te zullen streven.

Malta is het vijftien EU-lid, en het 24e land wereldwijd dat het homohuwelijk toestaat. Twee weken geleden stemde het Duitse parlement voor.