Spaanse koning Felipe dringt aan op meer rechtszekerheid EU-burger na Brexit

"Zij kunnen legitiem aanspraak maken op stabiele leefomstandigheden voor henzelf en voor hun familie'', zei de 49-jarige Felipe woensdag tijdens een toespraak in het Britse parlement.

De toekomst van de 3,2 miljoen EU-ingezetenen in het Verenigd Koninkrijk en de 1,2 miljoen Britten in de landen van de Europese Unie vormen een belangrijk onderwerp voor de tweede ronde van de onderhandelingen over het verlaten van de EU door de regering-May. Die begint maandag in Brussel.

Gibraltar

In de strijd om het Britse overzeese gebied Gibraltar riep Felipe op tot een acceptabele oplossing in goed onderling overleg. Hij heeft er vertrouwen in dat Spanje en Groot-Brittannië de verschillen kunnen overwinnen. De landtong in het zuiden van het Iberisch schiereiland is al eeuwen een twistappel tussen beide landen.

Premier Fabian Picardo van Gibraltar zei het in april onacceptabel te vinden dat Brits-Europese akkoorden over de Brexit straks niet automatisch voor het Britse overzeese gebiedsdeel gelden, omdat Spanje er eerst zijn zegje over mag doen.

De Spaanse koning en zijn vrouw Letizia zijn drie dagen te gast in Groot-Brittannië. Ze werden woensdag ontvangen door koningin Elizabeth.