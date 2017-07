Duitsland vraagt China Nobelprijswinnaar Liu te laten reizen vanwege ziekte

''We doen een beroep op de Chinese autoriteiten om de humanitaire aspecten van deze zaak voorrang te geven en hem toe te staan snel te vertrekken'', zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert.

Twee buitenlandse artsen, onder wie een Duitser, zeiden afgelopen weekeinde nog dat Liu in staat was om naar het buitenland te reizen. Maandag kwam echter het bericht naar buiten dat de toestand van Liu kritiek is.

Liu werd in 2009 tot elf jaar celstraf veroordeeld voor ''het aanzetten tot omverwerping van de staatsmacht''. Dat gebeurde nadat hij had meegewerkt aan een petitie bekend als 'Charter 08', waarin wordt opgeroepen tot politieke hervormingen in China. In 2010 werd de Nobelprijs aan hem toegekend.

Liu is onlangs overgebracht van de gevangenis naar een ziekenhuis om te worden behandeld voor leverkanker.