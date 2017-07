Fethullah Gülen zal zich niet verzetten tegen uitlevering aan Turkije

Dat zegt Gülen in een interview met persbureau Reuters. Hij ontkent daarin een eerdere beschuldiging van de Turkse regering dat hij naar Canada wilde vluchten om uitlevering door de VS te voorkomen.

De Turkse president Erdogan heeft de VS het afgelopen jaar meermaals om uitlevering van Gülen gevraagd. De Turkse regering ziet de in de VS wonende Gülen als het 'brein' van de couppoging in Turkije, in juli 2016. Hij zou zijn invloed hebben gebruikt om de Turkse regering in het nauw te drijven.

Gülen zegt tegen Reuters nogmaals nooit op een staatsgreep te hebben aangedrongen. Hij prijs de politieke oppositie in Turkije en benadrukt dat de regeerperiode van Erdogan alleen moet worden beëindigd middels een vreedzame en democratische weg.

Couppoging

In een interview met de Duitse omroep ZDF vorig jaar zei Gülen ervan overtuigd te zijn dat Erdogan de couppoging op touw heeft gezet om daarna een grootscheepse zuivering te kunnen doorvoeren. "De plannen daarvoor had Erdogan al jaren klaarliggen, het wachten was alleen nog op de juiste gelegenheid", aldus de islamitische geestelijke.

Erdogan liet in mei weten er alles aan te zullen doen om uitlevering voor elkaar te krijgen. Volgens het Amerikaans ministerie van Justitie is er vooralsnog echter onvoldoende bewijs voor betrokkenheid van Gülen bij de couppoging. Ook Europese inlichtingendiensten stellen dat hij waarschijnlijk geen rol heeft gespeeld.