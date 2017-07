VS en Qatar sluiten overeenkomst over terreurbestrijding

Minister Rex Tillerson is in de Qatarese hoofdstad Doha om te bemiddelen in het conflict tussen de Golfstaat en andere Arabische landen.

De Amerikaan zei op een gezamenlijke persconferentie met zijn Qatarese ambtsgenoot dat maanden is gepraat over de overeenkomst. ''In dit memorandum is uiteengezet welke stappen ieder land de komende maanden en jaren zal zetten om de geldstromen van terroristen te verstoren en te stoppen."

De Qatarese minister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani benadrukt dat de overeenkomst met de VS niets te maken heeft met de ruzie tussen zijn land en de vier Arabische staten, die Doha onder meer financiële steun aan extremistische organisaties verwijten. Qatar ontkent dat.