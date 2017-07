Mails tonen gewilligheid Trump Jr. om verkrijgen belastende info Clinton

Dat blijkt uit mails die Donald Trump Jr. dinsdag zelf gepubliceerd heeft. In de correspondentie staat beschreven hoe de omstreden ontmoeting met de Russische advocaat Natalia Veselnitskaya tot stand is gekomen. Veselnitskaya wordt gelinkt aan het Kremlin.

Trump Jr. krijgt in de mails informatie aangeboden die Clinton "en haar omgang met Rusland in diskrediet zullen brengen". Het zou gaan om officiële overheidsdocumenten en -informatie. Trump Jr. reageert vervolgens op dat aanbod met de woorden "I love it".

Deel mailconversatie Donald Trump Jr.

Kremlin

Bij het gesprek tussen Trump Jr. en Veselnitskaya op 9 juni 2016 in New York was ook Trumps campagneleider Paul Manafort en adviseur en schoonzoon Jared Kushner aanwezig.

De ontmoeting van Trump Jr. zou de eerste bevestiging zijn dat het campagneteam van de Republikeinen doelbewust contact heeft gehad met het Kremlin in een poging Clinton en haar campagne te frustreren.

Veselnitskaya ontkende dinsdag belastende informatie over Clinton te hebben gehad. Het Kremlin ontkent banden met haar te onderhouden. Volgens het Witte Huis was er "niets ongepast" aan de ontmoeting.

President Trump heeft met een schriftelijke verklaring gereageerd op de publicatie van de mails. Daarin noemt hij zijn zoon een "persoon van hoge kwaliteit" en zegt hij "zijn transparantie toe te juichen".

Onderzoeken

In een verklaring sprak Trump Jr. eerder over "een kort kennismakingsgesprek dat voornamelijk ging over de adoptie van Russische kinderen door Amerikanen, een samenwerkingsverband dat door de Russische regering werd beëindigd." Of ook de verkiezingscampagne ter sprake kwam is niet bekend.

De Senaatscommissie, die de mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen onderzoekt, wil de zoon van Trump horen over de ontmoeting met de advocaat uit Rusland.

Trump Jr. heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld die hem gaat bijstaan bij de onderzoeken.