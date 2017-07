Russische advocaat die Trump Jr. ontmoette had 'geen Clinton-informatie'

Dat stelt Veselnitskaya in een interview met NBC News. "k had nooit belastende informatie over Hillary Clinton, en het was ook nooit mijn intentie dat soort informatie te hebben", zegt ze.

De advocate had overigens wel de indruk dat Trump Jr. mogelijk op zoek was naar belastende informatie over Clinton. "Zij wilden het zo graag dat zij alleen maar konden horen wat zij dachten te horen", aldus de advocate.

De bewuste ontmoeting van Trump Jr. zou de eerste bevestiging zijn dat het campagneteam van de Republikeinen bewust contact heeft gehad met het Kremlin in een poging Clinton en haar campagne te frustreren. Donald Trump Jr. zou middels een e-mail zijn geïnformeerd over de connectie tussen de mogelijk belastende informatie en Moskou.

Niets ongepasts

Trump Jr. had, vlak nadat Trump genomineerd was als Republikeinse presidentskandidaat, in New York een ontmoeting met de Russische advocaat. Bij dit gesprek was ook Trumps campagneleider Paul Manafort en Trumps adviseur en schoonzoon Jared Kushner aanwezig. Volgens het Witte Huis was er "niets ongepast" aan de ontmoeting.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is het routine dat tijdens politieke campagnes mensen bellen die informatie aanbieden aan presidentskandidaten. Het Kremlin ontkent banden te onderhouden met Veselnitskaya.

Adopteren

Volgens Veselnitskaya ging het gesprek over de ban op het adopteren van Russische kinderen door Amerikanen. Er zou ook gesproken zijn over een bedrijf dat geen belastingen zou hebben betaald in de VS en Rusland en dat donaties zou hebben gegeven aan de Democratische Partij van Clinton. De ontmoeting zou mede zijn geïnitieerd door muziekuitgever Rob Goldstone.

De Senaatscommissie, die de mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen onderzoekt, wil de zoon van Trump horen over de ontmoeting met de advocaat uit Rusland. Trump Jr. heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld die hem gaat bijstaan bij de onderzoeken.