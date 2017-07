Franse badplaats afgesloten door ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog

Iedereen moet het noorden van de plaats hebben verlaten of tot in de middag binnenblijven.

Zes explosieven worden onschadelijk gemaakt en verwijderd. Het is volgens Franse media een moeilijke operatie. Als die in de loop van de middag nog niet is afgerond, wordt het opruimwerk woensdagmorgen hervat en sluit de badplaats opnieuw.

De stad, 180 kilometer ten noorden van Parijs, leed erg onder de Tweede Wereldoorlog toen er 40.000 Duitse militairen gelegerd waren. Nazi-Duitsland vreesde er bovendien een invasie van de geallieerden. Toen die de plaats in 1944 bevrijdden, troffen ze meer dan 100.000 mijnen aan in de plaats zelf en in de omliggende duinen. In geen enkele Franse gemeente waren zoveel mijnen neergelegd.