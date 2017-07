Acht mensen doodgeschoten na gijzeling in Thailand

Pas in de ochtend werd duidelijk wat er zich had afgespeeld in de woning, daardoor konden de daders ook ontkomen. De politie zoekt vijf tot zes personen.

De moorden vonden plaats in de zuidelijke provincie Krabi. De daders bestormden het huis en hielden daar de bewoners vervolgens vast waarna enkele van hen werden gedood. Volgens de politie is het motief waarschijnlijk een onderling geschil.

Het aantal personen in bezit van een vuurwapen ligt relatief hoog in Thailand, maar grote schietpartijen komen echter weinig voor. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn er 6,1 miljoen geregistreerde vuurwapens in het land dat 67 miljoen inwoners telt.